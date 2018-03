Telenor sel verksemdene i Sentral- og Aust-Europa for rundt 27 milliardar kroner

innenriks

Kjøpar er PPF Group, og styret i Telenor ber generalforsamlinga om fullmakt til å utbetale eit ekstraordinært utbytte på 4,40 kroner per aksje, opplyser telekonsernet onsdag morgon.

– Telenors strategi er basert på vekst, effektivisering og forenkling. Med salet av verksemdene i Sentral- og Aust-Europa tar vi eit viktig steg i å forenkle Telenors portefølje og fokusere på dei områda der vi ser størst potensial for verdiskaping. Etter transaksjonen vil Telenor bestå av integrerte fastnett- og mobilverksemder i Skandinavia, og sterke mobiloperasjonar i Asia. Telenor er trygg på at PPF Groups erfaring frå regionen og sektoren gjer at dei blir ein god eigar for desse selskapa, seier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.