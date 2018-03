Turistfiskebedrifter må informere gjestene sine om regelverket

innenriks

Ved nyttår tredde det nye regelverket for turistfisket i kraft, og i desse dagar er brosjyrar med regelverket på veg ut til alle registrerte turistfiskebedrifter i landet. Brosjyrane kjem på engelsk, tysk, russisk og polsk og inneheld det nye regelverket for turistfisket.

Her blir det blant anna opplyst om at det er ulovleg å selje fisken vidare, og at gjester ved registrerte turistfiskeverksemder no maksimalt kan ta med seg 20 kilo fisk ut av landet, mens maksgrensa for alle andre er 10 kilo. I brosjyrane blir det også opplyst om dei ulike minimumsstørrelsane for fisk.

