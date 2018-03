Ap-kollaps i Bergen

innenriks

Byrådsleiar Harald Schjelderup (Ap) må sjå at partiet gjer si dårlegaste bergensmåling sidan 2011. Arbeidarpartiet, som i kommunevalet fekk 37,8 prosent av stemmene, får no 22,2.

Høgre derimot, stig frå 22,1 til 34,6 prosent. Frp aukar 5,2 prosentpoeng til 13 prosent.

Frp og Høgre manglar no berre to representantar frå å ha fleirtal aleine i bystyret i Bergen.

– Hadde dette vore valet, ville dei berre trengt eitt støtteparti – enten KrF eller Venstre, peiker Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse på til Bergens Tidende.

Dette er det beste resultatet for Høgre på Respons Analyses bergensmålingar på over fire år, og på over seks år for Frp.

– Vi er glade for at det går oppover igjen. Eg hugsar då vi var på 20-talet, og det er ikkje umogleg å klare igjen, seier Tor Woldseth (Frp)

Det er framleis halvtanna år til kommunevalet som går av stabelen 9. september 2019.

