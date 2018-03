Frp klart størst i Sylvis heimfylke

innenriks

Oppslutninga på 26,8 prosent er tett oppunder oppslutninga Frp fekk i rekordvalet i 2009 då dei enda på 27,4 prosent i Møre og Romsdal.

Det viser ei fersk meiningsmåling for fylket gjort av Respons Analyse på oppdrag for Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten.

Resultatet på målinga er 4,5 prosentpoeng fram målt mot stortingsvalet sist haust.

Målinga er tatt opp tysdag og onsdag denne veka, og slik fangar den opp reaksjonane etter at Sylvi Listhaug trakk seg som justisminister tysdag morgon.

På same tid held problema fram for Arbeidarpartiet. Med ei oppslutning på 18,6 prosent må vi heilt tilbake til krisevalet i 2001 for å finne ei tilsvarande svak måling. Det er 2,7 prosentpoeng tilbake samanlikna med det svake valresultatet i september i fjor.

Høgre er nest største parti med 22,8 prosent. For dei andre partia er endringane små.

(©NPK)