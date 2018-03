Hagen reagerer kraftig på Jensens KrF-flørt

innenriks

– Det er heilt uaktuelt å påskjøne Knut Arild Hareide og KrF gjennom å opne for å ta dei inn i regjering, like etter at dei har støtta eit mistillitsforslag og sørgde for at Sylvi Listhaug må gå av som statsråd, seier Hagen til VG.

Han meiner eit regjeringssamarbeid bør vere heilt uaktuelt å snakke om, og trur ikkje han er den einaste som reagerer.

– Det er mange veljarar og Frp-tillitsvalde som er rasande på KrF fordi dei tok føringa for å fjerne Sylvi Listhaug frå jobben som justisminister. Då blir det heilt feil å seie at vi er positive til å få dei inn i regjering, fortset han.

Onsdag sa Jensen til avisa at ho ønsker eit regjeringssamarbeid for å styrke den borgarlege sida i Noreg og sikre at Jonas Gahr Støre (Ap) «haldast langt unna regjeringskontora i mange år».

