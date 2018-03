Smittealarm på sjukehuset i Førde

innenriks

17 pasientar ved sjukehuset er ramma av omgangssjuke og influensa, melder NRK. Smitten starta ved ei avdeling for to veker sidan, men har sidan spreidd seg. Torsdag var fem avdelingar ved sjukehuset ramma: Ortopedisk, fødeavdelinga, intensiv og kirurgisk avdeling.

Også fleire tilsette skal ha blitt smitta av den hissige magesjuka. Leiinga ved sjukehuset har sendt ut brev til kommunane som soknar til sjukehuset og til fastlegane for å avgrense talet på besøkjande.

– Eitt av tiltaka no før palmehelga er å be pårørande om ikkje å komme på besøk på sjukehuset om det ikkje absolutt er nødvendig. Vi skal ikkje ha fleire sjuke inn, og vi skal ikkje smitte fleire som allereie er pasientar, seier fagsjef Kristine Brix Longfellow i Helse Førde.

– Dette gjeld omgangssjuke som smittar via dråpekontakt om vi for eksempel ikkje vaskar hendene våre skikkeleg eller kjem i kontakt med spytt og slikt. Det er vanleg god handhygiene som må til, både for dei tilsette, men også for folk som kjem til sjukehuset, seier fagsjefen.

