Ap vil fjerne kontantstøtta for å finansiere likestilt foreldrepermisjon

Utspelet kjem som følgje av at Noreg og likestillingsminister Linda Hofstad Hellelands (H) konflikt med overvakingsorganet ESA, som meiner dei norske reglane for foreldrepermisjon er i strid med EØS-avtalen.

Aps talsperson for familie- og kulturpolitikk, Anette Trettebergstuen, seier til Dagens Næringsliv at ho trur regjeringa no må bøye av og gi menn rettar på lik linje med kvinner. Men det vil koste. Å gi fedrar same rett til foreldrepermisjon som mødrer har kan koste staten over 800 millionar kroner årleg, viser utrekningar frå Barne- og likestillingsdepartementet.

– Den dyraste foreldrepermisjonsordninga ser no ut til å bli enda dyrare. Eg vil gjerne be statsråden om ei utgreiing for korleis ho vil løyse det, seier Trettebergstuen til avisa.

Sjølv oppfordrar Trettebergstuen statsråden til å lytte til Ellingsæter-utvalet, som foreslår å kutte kontantstøtta og droppe aktivitetskravet. Ifølgje utvalet blei det brukt 1,75 milliardar kroner på kontantstøtte i 2015.

– Kutter ein kontantstøtta, har ein langt på veg finansiert ei likestilt foreldrepermisjonsordning, seier Trettebergstuen.

