Fredag blir det klart kven som får kystrute-anbod

innenriks

Avgjerda blir kjent på ein pressekonferanse med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) klokka 14 fredag.

Samferdselsdepartementet har ikkje ville seie kven eller kor mange som har levert inn anbod på den såkalla kystruta, som i dag blir driven av Hurtigruten. Det er likevel kjent at selskapet ønsker å halde fram.

Også sunnmørsreiarlaget Havila har levert anbod på delar av ruta, ifølgje Klassekampen.

Overfor Nord24 stadfesta Fjordline onsdag denne veka at reiarlaget var med i ein tidleg fase, men trakk seg. Nettstaden erfarer også at Color Line var med, men valde å ikkje levere inn anbod. Reiarlaget Torghatten ønsker ikkje å kommentere saka, mens Boreal stadfestar at dei ikkje er med.

Staten støtter drifta av kystruta ved å kjøpe tenester for rundt 700 millionar kroner i året. Dagens operatør har sikra seg einerett på namnet Hurtigruten, så eit anna reiarlag kan ikkje bruke det, sjølv om det skulle bli tildelt heile eller delar av ruta mellom Bergen og Kirkenes. Det skal framleis vere 34 stopp på den tradisjonsrike ruta langs kysten.

(©NPK)