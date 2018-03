Hauglie vil ha fleire innvandrarar i Nav-program

innenriks

Hauglie peikar på at ei av hovudårsakene til fattigdom i Noreg er innvandring. 28,5 prosent av innvandrarane lever med låg inntekt over tid.

– Eg er bekymra for at altfor mange innvandrarar er passive trygdemottakarar, og fryktar at innvandrarar og flyktningar blir ein eigen underklasse i Noreg. Eg vil ha fleire innvandrarar bort frå trygd og over i arbeid, seier ho til NTB.

Nesten halvparten får jobb

Sosialtenestelova skal endrast slik at fleire arbeidsledige innvandrarar og sosialhjelpsmottakarar enn i dag får tilbod om å delta i det kommunale kvalifiseringsprogrammet (KVP).

– Ordninga blir gjort meir fleksibel og tilgjengeleg slik at fleire skal få moglegheita til å komme seg over i arbeid og aktivitet, seier Hauglie.

Kvalifiseringsprogrammet er eit eittårig tilbod om oppfølging og arbeidstrening og ordninga gir deltakarane over 25 år ei utbetaling på 187.000 kroner året (2G). Dei under 25 år får to tredeler av dette.

Talet på deltakarar på KVP har falle frå om lag 8.800 i 2010, til i underkant av 5.400 i 2017, noko som er stikk i strid med målet til regjeringa.

– Samtidig viser tala at overgangen til arbeid for dei som deltar i dette programmet har auka kvart år sidan 2010. For åtte år sidan var overgangen til arbeid 29 prosent, mens den i 2017 var 48 prosent i snitt, seier Hauglie.

Lettar på formelle krav

Konkret foreslår regjeringa blant anna at den nedre aldersgrensa for deltaking i programmet blir endra frå 19 til 18 år. I tillegg skal grensa for kor lenge ein kan vere med utvidast til to år. Det skal heller ikkje lenger vere formelle avgrensingar for talet på inntak i eit avbrote program.

I tillegg blir moglegheitene for fråvær letta på og moglegheitene for å gjennomføre utdanning, opplæring og læretid innanfor programmet utvida.

Forslaga blir sendt på høyring før påske.

