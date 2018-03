MDGs tidlegare partisekretær melder seg ut

innenriks

Lengali har tidlegare hatt roller som partisekretær, sentralstyremedlem og landsstyremedlem. Ho var i leiar i Grønt Kvinnenettverk, og var kandidat for å bli talsperson for MDG i 2016.

Ho er i dag folkevald i Hurum.

– Eg melder meg ut av MDG fordi for mange politiske og organisatoriske val leiinga i partiet har tatt, strir mot grunnprinsippa i partiet. No vil eg finne andre arenaer og måtar der eg kan jobbe for det store målet; eit medmenneskeleg samfunn i økologisk balanse, seier ho i ei melding til NTB.

Lengali tapte kampen om å bli den kvinnelege talspersonen for partiet på landsmøtet i 2016 etter at dåverande stortingsrepresentant og talsmann Rasmus Hansson gjorde det klart at han ønskte seg Une Aina Bastholm i staden. Lengali var dåverande varaordførar i Trondheim, Hilde Opokus, favoritt til jobben. Opuko fekk i fjor haust permisjon frå varaordførarjobben for å bli spesialrådgivar for berekraftig utvikling i Ghana.

Observatørar såg striden på landsmøtet i 2016 som eit uttrykk for motsetningane mellom dei som meiner MDG må vere meir pragmatisk orientert for å få gjennomslag for viktige miljøsaker og dei som vil sikre at partiet behaldar si særmerkte og alternative stemme.

Det har også skapt strid at MDGs landsstyre nyleg avgjort at partiet skulle stemme for at Noreg skal slutte seg til Acer og EUs tredje energimarknadspakke.

Miljøpartiet Dei Grøne si gruppe i bystyret i Bergen blei denne veka halvert etter at to MDG-representantar melde overgang til SV. Grunngjevinga som blei gitt var at MDG hadde flytt seg i «blågrøn» retning.

