Oslo Børs steig etter turbulent dag

Hovudindeksen fall med 0,66 prosent frå start og var på det meste 1,40 prosent i minus fredag formiddag, skriv E24. Utviklinga snudde likevel utover dagen.

Statoil steig fredag med 0,94 prosent, mens Norsk Hydro-aksjen auka med 1,48 prosent.

Oppgangen på Oslo Børs kjem samtidig som verda fryktar at det skal bryte ut ein handelskrig mellom USA og Kina. Kina har planar om auka toll på amerikanske produkt, bekreftar handelsdepartementet i landet. Til saman vil tollen utgjere rundt 3 milliardar dollar. Tollen kjem som eit svar på USAs nye straffetoll.

På dei tonegivande europeiske børsane var det nedgang fredag. FTSE 100-indeksen i London fall med 0,51 prosent, DAX 30 i Frankfurt fall med 2,04 prosent og CAC 40 i Paris fall 1,63 prosent.

Eit fat nordsjøolje vart fredag ettermiddag omsett for rundt 70 dollar fatet, opp nesten 2 prosent i løpet av dagen. Ifølgje Reuters er det ei fråsegn frå Saudi-Arabia som ligg bak oppgangen. I ei fråsegn frå energiminister Khalid al-Falih heiter det at Russland må forlenge produksjonskutta sine inn i 2019 for å stramme inn marknaden. Det same gjeld for Opec.

Amerikansk lettolje vart fredag ettermiddag omsett for 65 dollar fatet, opp 1,1 prosent.

