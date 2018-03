Riksadvokaten vil forlenge frist for avhøyr av barn

innenriks

Ifølgje NRK vil Riksadvokaten lempe på det strenge regelverket for avhøyr av barn i vald- og overgrepssaker. Det kan bli aktuelt å auke fristen med éin til to veker i enkelte saker, for eksempel i saker om blotting. Politiet kan også få avhøyre barn utanom barnehusa.

Argumentet for å utvide fristen er at mange saker blir liggjande etter avhøyret på grunn av talet på saker med tidsfrist. Riksadvokaten er kritisk til at sakene blir liggjande på vent.

– Den største bekymringa er at alvorlege saker blir liggjande utan å bli ferdigstilt fordi det heile tida kjem inn fleire nye saker som det raskt skal takast avhøyr i, seier statsadvokat Birgitte Istad hos Riksadvokaten.

Leiaren av Barnehuset i Bergen, Kristin Konglevoll Fjell, er kritisk til forslaget. Ho meiner ein på førehand ikkje veit kva som er mindre alvorlege saker – og minner om at det ofte er slik at barn underrapporterer, og at saka dermed kan vere mykje meir alvorleg.

(©NPK)