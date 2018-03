innenriks

Frode Brurås var på veg over Vikafjellet i 13-tida fredag då han måtte stoppe framfor eit ras som hadde gått over vegen. Då han skulle spa vekk snøen, kom det to nye ras som trefte bilen hans, skriv Bergens Tidende.

– Eg måtte komme meg vekk. Eg måtte springe mellom rasa, seier han.

Brurås vart frakta ut av området i ein av bilane til Vegvesenet.

Vegtrafikksentralen opplyser på Twitter at vegen truleg blir opna igjen laurdag klokka 8.

