Støre: Solberg må ta opp metalltoll direkte med Trump 

– Eg forventar at regjeringa jobbar i alle kanalar mot USA for å endre dette. Dette burde vere ei sak som statsministeren tok direkte med presidenten, etter at han skrytte av Noreg som ein god kunde av USA, seier han til NTB.

– Det er viktig å ta dette tidleg. Det handlar meir om prinsippet enn om omfanget av handelen, understrekar han.

Statsminister Erna Solberg (H) møtte nyleg USAs president Donald Trump i Det kvite hus.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) stadfesta fredag at Noreg ikkje står på lista over land som får unntak frå USAs nye toll.

– Sjølv om Noreg eksporterer lite stål og aluminium til USA, er det eit veldig urovekkjande signal. Handelspolitikk og sikkerheitspolitikk heng saman, og at vår leiande allierte ikkje unntar Noreg når dei unntar EU, er urovekkjande, understrekar Støre.

Den tidlegare utanriksministeren trur derimot ikkje USAs toll er direkte retta mot Noreg.

– Men det viser at det å vere Noreg, Nato-alliert og med lange relasjonar til USA, ikkje er nok til å bli unntatt. Så meir enn omfanget av handelen, bør det at dette kan skje, uroe oss, fordi det betyr at dei politiske banda vi meiner er gode, ikkje automatisk gir beskyttelse.

Støre fryktar USAs nye toll kan vere eit varsel om ein internasjonal handelskonflikt.

– Det må eit lite land med ein open økonomi ta på stort alvor.

Ap-leiaren meiner Noreg i ein slik situasjon også må ta godt vare på EØS-avtalen, fordi den gir oss beskyttelse i vår viktigaste marknad i Europa.

