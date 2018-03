USA stadfestar at Noreg ikkje slepper metall-toll

innenriks

Stadfestinga kom seint torsdag kveld, seier Søreide i ein utsegn til NTB.

– Vi vil i dag følgje opp saka overfor amerikanske styresmakter, både i Washington og i Oslo. Vi forventar at WTO-regelverket blir respektert og at Noreg blir behandla likt i denne saka. Norsk eksport er ingen trussel for USA. Vi vil formidle dette tydeleg overfor USA i dag, understrekar utanriksministeren.

– Det er alvorleg og urovekkjande at USA har bestemt å innføre handelshinder for aluminium og stål. Dette sår tvil om respekten for det multilaterale, regelbaserte handelssystemet. Vi forventar at WTO-regelverket blir halde frå alle WTOs medlemmer.

Både EU-landa, Argentina, Australia, Brasil, Canada, Mexico og Sør-Korea står på lista over land som i første omgang slepper dei nye tollsatsane.