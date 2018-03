Vårt Land-redaktøren blir oppsagt

innenriks

Det blei dei tilsette i Vårt Land informert om på eit allmøte fredag klokka 11.

– Eg er heilt knust. De er ein fantastisk gjeng, sa Mathisen til redaksjonen.

Klokka 10 fredag skal Mathisen ha møtt styreleiar Per Magne Tveiten i eit drøftingsmøte der temaet var oppseiing av arbeidsforholdet hennar. Der skal sjefredaktøren ha fått beskjed om å fråtre stillinga på dagen.

Øydeleggjande

– Det var no vi skulle begynne å hauste av alt arbeidet, og vi hadde så mange spennande planar på trappene. Dette er så øydeleggjande for Vårt Land, skriv Mathisen i ein e-post til Dagens Næringsliv.

Ho skriv vidare at ho aldri har fått nokon korrigerande signal.

– Heller ikkje på direkte spørsmål. Det har berre vore ei aukande tausheit. Eg har heller aldri høyrt noko frå dei som underteikna brevet til styret – aldri høyrt noko frå dei om at dei opplever samarbeidet utfordrande. Tvert imot har fleire av dei formidla til meg at dei ikkje forstår kva som skjer, skriv ho.

Torsdag 15. mars blei dei tilsette i Vårt Land gjort kjende med at konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier har uttalt til Åshild Mathisen at ho ikkje har hans tillit som sjefredaktør i Vårt Land.

Ei veke seinare var styret i Mentor Medier, som eig Vårt Land, samla til krisemøte, der konflikten mellom konsernsjefen og redaktøren skal ha stått på agendaen.

Samarbeid og styring

Styreleiar og konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier sa tidlegare denne veka til DN at striden ikkje handlar om Vårt Lands redaksjonelle profil.

– Den har sitt utspring i ein intern prosess om samarbeidsrelasjonar og styringsstruktur i Mentor Medier-konsernet. Vårt Lands redaksjonelle profil har aldri vore gjenstand for usemje, sa han.

Det har blant anna komme påstandar om ein fryktkultur i Vårt Lands redaksjon, men dette er blitt avfeia av både klubbleiar og hovudverneombod i avisa.

Åshild Mathisen begynte som sjefredaktør i Vårt Land i mars 2016. Tidlegare har ho vore direktør for samfunnskontakt i NRK, utviklingsredaktør i Vårt Land, PR-rådgivar i Burson-Marsteller, rådgivar i KrF og politisk kommentator.