Forskarar slaktar innsatsen til Børge Brende som utanriksminister 

Kva sit vi igjen med etter fire år med Brende? spør artikkelforfattarane i det siste nummeret av tidsskriftet Internasjonal Politikk, og gir dette svaret: Ganske lite.

I tidsskriftet, som i sin heilskap er via innsatsen til Brende, granskar forskarane ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) systematisk korleis Brende løyste oppgåvene sine som utanriksminister. Brende var utanriksminister frå 2013 og til oktober 2017, då han blei utnemnt til leiar for Verdens økonomiske forum (WEF).

Diplomatminister

Med atterhald om at det ofte tar tid før dei fulle konsekvensane av politikk – eller fråvær av politikk – blir tydelege, konkluderer forskarane blant anna med at Brende ikkje gjorde noko forsøk på å utvide Norges utanrikspolitiske handlingsrom, slik for eksempel Jonas Gahr Støre (Ap) gjorde i nordområda.

– Børge Brende har i mykje større grad stått fram som ein snevrare, meir reaktiv «diplomatiminister» som har fokusert på konkrete politiske og personlege relasjonar, skriv forskarane Halvard Leira og Nina Græger i innleiinga.

Dei peiker på at Brende både stod fram som uklar og utilgjengeleg.

– Brende var ikkje berre borte frå Noreg, men var også i stor grad borte frå utanrikspolitikken», skriv dei to forskarane.

Detaljstyring

Derimot var Brende meir opptatt av «mikromanagement», det vil seie detaljstyring i departementet, enn å ta grep i ei verd som blei stadig meir uroleg på vakta hans, meiner redaktør Niels Nagelhus Schia.

I Brendes tid annekterte Russland Krimhalvøya, krigen raste i Syria, Storbritannia melde seg ut av EU, mens USA valde Donald Trump til president.

– Det finst ingen indikasjonar, korkje formelle eller anekdotiske, på at Brende som utanriksminister prøvde å utvide det utanrikspolitiske handlingsrommet til Noreg, konkluderer NUPI-nestor Iver B. Neumann, som meiner Brende hadde ei rekke moglegheiter.

– Men Brende valde altså konsekvent å halde seg unna denne typen overgripande initiativ, skriv han.

– Synsing

Sjølv fnyser Brende av kritikken.

– Det er vanskeleg å ta desse artiklane seriøst, seier han til Dagsavisen.

– Dei fire åra eg var utanriksminister i Solberg-regjeringa, var dei mest turbulente på mange år i norsk utanriks- og sikkerheitspolitikk, seier Brende, som peiker på at han blant anna greidde å normalisere eit fastlåst forhold til Kina, fekk dobla bistanden til utdanning for jenter, og at Noreg bidrog til å få fredsavtalen for Colombia på plass.

– Desse artiklane pregast meir av synsing enn noko anna, seier Brende

