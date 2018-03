Framleis stor skredfare fleire stadar i landet

innenriks

Seinast natt til søndag tok Hovudredningssentralen (HRS) opp att åtvaringa om at påskefjellet kan vere farleg.

– Skredfaren er framleis betydeleg i det aller meste av Nord-Noreg. I varslingsområdet Vest-Finnmark er skredfaren stor. Vis vett, ver varsam, oppfordrar HRS på Twitter.

Ifølgje Varsom.no er det betydeleg skredfare i 15 område, mens det er moderat fare i fem område.

– Ikkje ønskt

Overfor VG legg snøskredekspertar ikkje skjul på at dei er nervøse framfor denne påska.

– Det er ikkje slike forhold vi ønsker når det er mykje folk i fjellet. No går det skred i eitt sett over heile landet. Vi har i alle fall fått 30–40 rapportar om skred berre dei siste dagane, og fleire stadar går det fleire skred, seier vaktleiar Tommy Skårholen ved snøskredvarslinga i Norges vassdrags- og energiverk (NVE).

Seinast klokka 0.45 natt til måndag melde Troms politidistrikt om eit nytt skred på nordsida av Langfjordtunnelen.

– Skredet er cirka to meter høgt, uvisst kor breitt, opplyste politiet.

Riksveg 347 er stengt på staden.

Dobling

Heldigvis har ingen omkomme i skred så langt denne påska. Men det er likevel mykje å gjere for redningsmannskapa.

– Berre i dag har vi hatt 20 mannskap ute for å søke i skred, og per no har vi tre aksjonar som er i gang, sa leiaren i Landsråd Hjelpekorps i Røde Kors, Kjersti Løvik, til NTB søndag ettermiddag.

Ho fortel at Røde Kors har 1.200 av sitt kvalifiserte mannskap strategisk utplassert på 150 hytter i utmarksterreng. Bak dei er ei betydeleg mengde frivillige klare til å bidra der det trengst.

Røde Kors har så langt i påska brukt 52 dagsverk på redningsinnsats, og førebels har dei registrert nesten ei dobling i talet på skadar frå i fjor.

Totalt har hjelpekorpsa hittil i påska brukt over 388 tenestetimar på søk- og redningsoppdrag. Dette svarar til over 52 dagsverk med frivillig innsats.

Norske Redningshunder aukar beredskapen

Norske Redningshunder har auka beredskapen over heile landet i påska, melder NRK. Blant anna har dei auka frå fire til seks hundar i Sogn og Fjordane.

– Med forholda som er i fjellet no fryktar vi at folk kan bli tatt av skred, seier instruktør Helene Sæterdal i Norske Redningshunder.

Skred og ras har også gått ut over trafikken fleire stader i landet. Eit fem meter høgt snøskred sperra søndag E39 ved Hornindalsvatnet i Sogn og Fjordane. Fare for nye skred fører til at vegen ikkje blir rydda inntil vidare. Europavegen i Flora i Stjørdal kommune vart stenga etter eit steinras laurdag kveld og er framleis stengt.

– Skredfaren er veldig stor, og utover i veka kjem sola. Då er det viktig at folk held seg unna bratte parti i fjellet, seier Sæterdal.

(©NPK)