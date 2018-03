Frp-politikar får eit halvt år karantene

innenriks

Som statssekretær i Justisdepartementet hadde Vidar Brein-Karlsen tilgang til høgt gradert informasjon med stor betydning for nasjonal tryggleik. Huawei er i USA er blitt peikt på som ein sikkerheitstrussel, skriv Dagens Næringsliv.

Karantenenemnda konkluderte i mars med at Brein-Karlsen må få seks månader karantene til juli og deretter tolv månader med saksforbod når han no blir direktør for samfunns- og myndigheitskontakt i Huawei.

I Noreg har Huawei blant anna vore med på å byggje ut mobilnettet. Politiets tryggingsteneste sa i 2014 at det er eit problem at eit selskap frå eit land Noreg ikkje har eit sikkerheitssamarbeid med gjer det.

Brein-Karlsen var statssekretær frå oktober 2013 til januar 2018. Karantenen betyr at han ikkje har lov til å vere i kontakt med Huawei under karanteneperioden, og han får derfor full lønnskompensasjon i dei seks månadane forbodet gjeld. Saksforbodet varer fram til sommaren 2019.

37-åringen seier til DN han har forståing for den lange karantenetida.

– Karantenen var føreseieleg, mange som skal jobbe med kommunikasjon får det, seier han.

