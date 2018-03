Høgre vil skjerpe Nav-krav

innenriks

– Velferdsstaten i dag er ikkje berekraftig, seier Høgres Heidi Nordby Lunde til Dagbladet.

Stortingsrepresentanten leier arbeidet med å forme Høgres nye politikk for arbeid og integrering. Første del skal presenterast på landsmøtet på Gardermoen første helga etter påske.

Utvida aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakarar til nye aldersgrupper over 30 år og å stramme inn aktivitetskravet for sjukmelde frå åtte til seks veker er blant forslaga frå Høgre-utvalet.

I tillegg går partiet inn for å sikre at gradert sjukmelding og uføretrygd er hovudregelen og at dei som søkjer uføretrygd skal vurderast av eit tverrfagleg team før godkjenning.

Lunde avviser at kutta kan kallast usosiale.

– Det er uhyre usosialt ikkje å gjere noko i dag på vegner av dei som kjem etter oss, seier ho til avisa.

