Mange leiarar i kommunane har opplevd korrupsjonspress

I undersøkinga som er gjort på oppdrag for Kommunesektorens organisasjon KS, seier tre av ti leiarar i kommuneigde selskap det same, melder NRK.

– Tala er ganske høge. Vi veit at det er nokre kommunale sektorar som er meir utsette enn andre, som areal, plan, byggjesak og vedlikehald, seier Tina Søreide, korrupsjonsforskar og professor ved Noregs handelshøgskole (NHH).

– Det er heilt klart at det er ei utfordring i ein del kommunar, seier ho.

1.244 einingsleiarar i norske kommunar og 258 leiarar i kommunale selskap har svara på undersøkinga. 25 prosent av leiarane i kommuneigde selskap seier dei er kjent med at enkelte i selskapet har opplevd misbruk av midla til selskapet. 24 prosent kjenner til at det har gått føre seg omgåing av regelverket, mens 14 prosent kjenner til mottak av gåver.

Blant leiarane i kommunane svarar 25 prosent at dei har blitt utsette for press om favorisering, mens 17 prosent har opplevd press om omgåing av regelverket og 14 prosent svarar at dei kjenner til press for å misbruke offentlege middel.

– Vi veit at det er store aktørar i privat sektor som kan tene ganske mykje på bestemte utfall av kommunale avgjerdsprosessar, men det kan også vere individ som ønsker seg spesielle utfall i ei byggjesak, seier Søreide.

