Politiet trur 21-åring fall frå sjuande etasje – mor og son drapssikta

Mor og son blei måndag ettermiddag begge varetektsfengsla i fire veker, dei to første av dei i full isolasjon, ifølgje Bergens Tidende. Dei er begge sikta for drap eller medverking til det, opplyser politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt.

Det var fredag morgon at ein 21 år gammal mann blei funnen død med skader som tyda på at han hadde falle frå stor høgd. Den døde blei funnen ved inngangspartiet til ei høgblokk i Dag Hammarskjölds veg i Fyllingsdalen. Politiet meiner offeret blei dytta over eit mellombels rekkverk etter først å ha blitt utsett for vald i leilegheita sjuande etasje.

Mor og son bur saman i leilegheita. Verken den avdøde eller sikta er nemnt som kjenningar av politiet.

Var på åstaden

Mannen i byrjinga av 20-åra blei arrestert utan dramatikk i leilegheita fleire timar etter dødsfallet. Han varsla sjølv politiet om dødsfallet natt til fredag, og var i første omgang sikta for å ha utøvd vald mot avdøde. Ifølgje Bergens Tidende var avdøde og den sikta mannen kameratar.

Advokat Bjarte Aarlie, som forsvarar den drapssikta mannen, seier til NTB at han førebels ikkje kan uttale seg om korleis klienten stiller seg til siktinga eller til varetektsfengsling.

Advokat Kaj Wigum, som forsvarar den sikta mora i 40-åra, understrekar at kvinna ikkje erkjenner noka form for skuld. Ifølgje Bergens Tidende har kvinna i avhøyr i helga forklart at ho låg og sov mens sonen og den no avdøde kameraten var i leilegheita.

Obduserast

Advokat Christian Flemmen Johansen er utnemnt som bistandsadvokat for dei næraste pårørande til den døde.

– Vi har tillit til at politiet etterforskar saka på ein god måte og håpar å få den opplyst så godt som mogleg, seier Johansen til Bergens Tidende.

Bergenspolitiet vurderer å be Kripos om hjelp i den vidare etterforskinga.

– Det blir vurdert, men vi har ikkje sendt noka oppmoding til Kripos enno. Det kan tenkjast at vi sender ein slik førespurnad før påske, men det er altså ikkje avgjort, seier politiinspektør Olav Valland, ny sjef for politiet i Bergen, på Sotra og i Øygarden til BT.

Avdøde er sendt til obduksjon ved Gades institutt i Bergen.

