Roleg påskestart for Norsk Folkehjelp

innenriks

– Våre grupper rundt omkring melder om mykje folk i fjellet, men det har likevel ikkje vore nokon alvorlege hendingar så langt. Det tyder på at folk har vore flinke til å ta omsyn til forholda, seier leiar Live Kummen i Norsk Folkehjelp Sanitet.

Skredmannskapa til organisasjonen har følgt ekstra godt med i helga, men heldigvis har alt gått bra så langt.

– Vi har frivillige i beredskap på påskefjellet over heile landet, og vi opplever at folk gjerne spør oss om råd. Med mykje snø og stor skredfare over store delar av landet er det spesielt viktig å gjere seg kjent med lokale forhold og lytte til erfarne fjellfolk, seier Live Kummen.

Dei fleste oppdraga så langt har vore skiløparar som har skadd seg på tur, og då stort sett forstuingar eller brot i armar og bein.

