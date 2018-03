innenriks

Politiet fekk melding om at det var skispor i området, men det kom ingen konkrete meldingar om at nokon var tatt av skredet. Likevel valde ein å sende både hundar, mannskap og helikopter inn i området.

Etter ein time, ved 18-tida, melde Vest politidistrikt at det var gått to skred, men at det ikkje gjekk skispor inn i nokon av dei. Aksjonen blei derfor avslutta.

