Tove R. Wang går av som generalsekretær i Redd Barna

Wang har jobba for Redd Barna sidan ho som 24-årig sjukepleiar i Jemen drog til Sri Lanka for organisasjonen. Hennar store kampsak har vore å kjempe for utdanning for barn i konfliktområde. Ho vart tilsett som generalsekretær i 2009, ei stilling ho ikkje sjølv søkte på, men som ho vart overtalt av kollegaene til å ta.

– Vi må ta fatt i dei som har det verst. Du kan ikkje tru at velstand skal «trickle down» når gapet er stadig aukande. Då må ein begynne å jobbe både nedanifrå og opp, og ha økonomisk samfunnsutvikling, seier Wang til Bistandsaktuelt.

Ho går av til hausten og er ikkje minst bekymra for situasjonen til barn i Jemen, der ho begynte sin utekarriere for 43 år sidan.

– Det er berre tragisk at barn i Jemen har det sånn som dei har det i dag. Eg såg barn døy regelmessig då eg var der i to år, for meir enn 40 år sidan. Årsaka var dårleg helse og kvinner som ikkje hadde evne til å følgje opp barna sine helsemessig. Og no døyr dei av krig. Det er eit sårbart land. Når krig kjem i tillegg, så er det berre katastrofalt for sivilbefolkninga. Det er sjokkerande at ein ikkje har sett ei betring for barn på 40 år, og at ein så blir sett tilbake av krig, seier Wang.

