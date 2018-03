Turisthytter vaska ned – folk blir bedt om å passe på handhygienen

innenriks

– Vi opplever at vi har kontroll på situasjonen. Hyttene gjer alt dei kan ved å informere, oppfordre til handvask og nedvask med Klorin på soverom der det har vore sjukdom, fellesrom og toalett. Vi følgjer Folkehelseinstituttets råd, seier Henning Hoff Wikborg, dagleg leiar i DNT Oslo og Omegn.

På eitt døgn i helga vart rundt 30 personar med mageproblem henta ut frå seks av hyttene til turistforeningen på påskefjellet. Magesjukdommen ramma 25 turistar på hyttene Litlos, Sandhaug, Rauhelleren, Kalhovd, Krækkja og Stigstuv.

– Skikkeleg handvask

DNT meiner dei har kontroll over situasjonen og opplyste måndag formiddag at dei ikkje hadde fått meldingar om nye tilfelle av omgangssjuke. Wikborg fortalde likevel til NRK at to eller tre nye sjukdomstilfelle var registrert på turisthyttene, og at desse vart frakta ned frå fjellet med scooterar.

Oppfordringa til påsketuristane er uansett klar: Dra til fjells, men pass på handhygienen!

– Er du i fin form, er det ingen grunn til å avlyse påsketuren. Det viktigaste du sjølv kan gjere, er å ta forholdsreglar med skikkeleg handvask med såpe og vatn, seier Wikborg.

Smitte heimanfrå

Turistforeningen opplyser at det var totalt rundt 1.100 gjester på hyttene på Hardangervidda i palmehelga. Dei førebelse undersøkingane viser at smittekjelda verken er funnen i maten eller vatnet på hyttene. Symptoma til dei som vart henta ut, tyder ifølgje helsepersonell på at folk har tatt med seg smitten heimanfrå.

– Dette er smitte som folk tar med seg heimanfrå, og det har vore mykje magevirus rundt omkring den siste tida. Vi kjem til å halde hyttene opne, og at vi følgjer råda frå folkehelseinstituttet ser ut til å gi god effekt, seier Wikborg.

(©NPK)