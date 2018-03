Frp voks på kostnad av Høgre gjennom Listhaug-bråket

innenriks

Det viser gjennomsnittsutrekninga som Poll of polls har gjennomført basert på elleve nasjonale meiningsmålingar som så langt er publiserte i mars.

Oppslutninga til Frp auka frå 13,7 prosent i februar til 15,2 prosent i mars. På same tid fall Høgre frå 28,6 prosent til 27,1 prosent. Feilmarginen er rekna ut til 0,8 for Frp og 1,0 for Høgre. Det inneber at endringane på 1,5 prosentpoeng er statistisk signifikante for begge dei blåblå.

Rekna om til stortingsmandat tapar Høgre to mens Frp vinn to.

Listhaug-effekten

Ifølgje Poll of polls hadde Frp ein svak tilbakegang på 0,5 prosent på snittet av dei seks målingane som blei tatt opp i dagane før Facebook-angrepet til Sylvi Listhaug (Frp) mot Arbeidarpartiet fredag 9. mars.

Deretter starta eit stormlaup på målingane der Frp løfta seg 2,7 prosentpoeng den påføljande veka og ytterlegare 4,8 prosentpoeng i snitt på målingane som blei tatt opp i dagane etter at ho gjekk av som justisminister 20. mars.

Omgjort til mandat auka den samla oppslutninga om regjeringspartia Høgre, Frp og Venstre frå eit mindretal på 83 før Listhaug-bråket starta, til eit fleirtal på 89 den veka ho trekte seg, viser berekningar frå nettstaden.

KrF på vippen

Også fleire av dei andre partia opplevde endringar i oppslutning som låg utanfor det ein normalt les ut av gjennomsnittsutrekningane.

Ein framgang for Senterpartiet på 0,6 prosentpoeng til 11,3 prosent er så vidt under feilmarginen, mens tilbakegangen til SV på 0,7 prosentpoeng til 6,6 prosent så vidt er større enn feilmarginen.

Arbeidarpartiet gjekk svakt fram til 23,7 prosent (+0,4) – noko som samla ville gitt 75 stortingsmandat til dei tidlegare raudgrøne regjeringspartnarane. Med eitt mandat til MDG på 2,9 prosent (-0,5) og to til Raudt på 3,3 (+0,1) ville opposisjonen minus KrF fått 78 mandat dersom mars-snittet hadde vore stortingsval.

Sperregrensekampen

Eit KrF som framleis jaktar på si politiske sjel enda uendra på 4,0 prosent i mars. Det ville gitt sju mandat, og dermed plassert partileiar Knut Arild Hareide i den namnkunnige vippeposisjonen som – til liks med det sitjande Stortinget – er tunga på vektskåla for å sikre Erna Solbergs (H) jobb som statsminister i Noreg.

Veslesøster i regjeringa Venstre slit nesten like mykje som KrF med kampen mot sperregrensa. Snittet i mars blei 4,2 prosent (-0,1).

KrF enda under 4-talet på fem av elleve målingar i mars, mens Venstre kom på nedsida av sperregrensa på fire av målingane.

Raudt hadde på si side tre målingar på 4-talet, mens den sterkaste enkeltmålinga til MDG viste 3,9 prosent.

