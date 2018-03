Jakt gjer bjørneungar til mammadaltar

innenriks

Aktivitetane til menneska påverkar dyrelivet og naturen over heile kloden. No viser ny forsking at jakt også endrar forholdet mellom mor og barn hos den skandinaviske brunbjørnen.

Menneskets jakt har endra omsorga til bjørnemor og kor ofte ho får ungar, opplyser professor Jon Swenson frå NMBU – Noregs miljø- og biovitskaplege universitet på Ås.

– Det vanlege har vore at ungane følgjer mor i halvtanna år, seier han.

– Berre unntaksvis har dei følgt henne i to og eit halvt.

Dette har no endra seg. I dag følgjer fleire ungar bjørnemor eit ekstra år, i motsetning til for 15–20 år sidan.

– Mennesket er no ei evolusjonær kraft i livet til bjørnane, seier Swenson.

Får sjeldnare ungar

Den nye strategien til binnene inneber både fordelar og ulemper. Hoer som beheld ungane lenger, lever tryggare, men på den andre sida får dei ungar sjeldnare. Dette reduserer deira totale avkom gjennom livet.

– I eit evolusjonært perspektiv er dette i utgangspunktet ikkje hensiktsmessig, kommenterer Swenson.

Forskingsobjekt

Dei skandinaviske bjørnane er ein av dei mest overvaka dyrebestandane i verda. Norske og svenske forskarar har følgt dei tett sidan 1984.

– Det skandinaviske bjørneprosjektet er eitt av dei to lengstvarande forskingsprosjekta på bjørn i verda, seier Swenson, som har følgt prosjektet sidan starten.

Forskarane har følgt over fem hundre bjørnar, mange frå fødsel til død, opplyser NMBU i ei pressemelding. Forskingsrapporten er offentleggjort i Nature Communications tysdag.

Fleire blir skotne

Talet på skotne bjørnar i Sverige har stige jamt i dette tidsrommet. I perioden 2010–2014 skaut svenske jegerar cirka 300 bjørnar kvart år.

I dei aller fleste land som løyver jakt på bjørn, er det forbod mot jakt på familiegrupper.

– Ei einsleg hoe har fire gongar så høg sjanse for å bli skoten som ei med ungar, fortel Swenson.

