Lesarflukt etter redaktørstrid i Vårt Land

Avisa er ramma av ein høglydt konflikt mellom Mathisen og eigarselskapet, og mange har uttrykt støtte til redaktøren ved å seie opp abonnementa sine.

– Det er vanskeleg å gi eit eksakt svar sidan det kjem inn oppseiingar kontinuerleg. Det offisielle talet laurdag var at litt under 100 lesarar hadde sagt opp. No ser det ut som om det talet har bikka 300 oppseiingar, seier produkt- og salssjef Ivan Solhaug i Vårt Land til Dagens Næringsliv.

Mathisen har sjølv oppfordra lesarar til å ikkje seie opp avisa. Vårt Land hadde i 2017 eit godkjent totalopplag på drygt 21.500, altså opplag der både papir- og digitalutgåver er medrekna.

