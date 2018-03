Mistanke om Q-feber i storfebesetning på Austlandet

innenriks

Mattilsynet har fått varsel om mogleg smitte etter at det er blitt påvist antistoff mot Q-feber blant husdyra. Prøvar som vart tatt på garden sist helg, viser likevel ikkje spor av aktive smittestoff. Endeleg prøvesvar er venta over påske.

Q-feber har aldri vore påvist hos husdyr i Noreg, men sjukdommen er utbreidd hos drøvtyggarar i Danmark og er også blitt påvist i Sverige og Finland. Med unntak av New Zealand finst den i heile verda og har vore rekna som relativt vanleg i Sør-Europa.

Ingen smitterisiko

Mattilsynet, Veterinærinstituttet og kommunehelsetenesta prøver no å få oversikt over situasjonen og førebyggje spreiing til andre dyr og vidare til menneske.

Folkehelseinstituttet opplyser at all mjølk frå den aktuelle garden blir pasteurisert før den går ut til forbrukarane. Det er ingen risiko for å bli smitta ved å drikke mjølk eller ete kjøtt frå husdyra på garden.

– Kommunehelsetenesta følgjer opp personar som har opphalde seg på den aktuelle garden. Personar som kan ha vore utsette for smitte, er bedt om å vere oppmerksam på symptom og eventuelt søke lege, seier fungerande avdelingsdirektør Solveig Jore i Folkehelseinstituttets avdeling for smitte frå mat, vatn og dyr.

Ingen vaksine

Sjukdommen kjem av bakterien Coxiella burnetii, og storfe, sau og geit er gjerne mest utsette for smitte. Dersom smitten først er kommen inn i ei besetning, spreier den seg som regel raskt, men berre nokre få smitta dyr blir vanlegvis sjuke. Hos drøvtyggarar er den alvorlegaste konsekvensen abortar.

Blant menneske er slaktarar, veterinærar og bønder som arbeider med dyr, mest utsette for smitte. Rundt halvparten av smitta menneske blir sjuke – akutt sjukdom gir influensaliknande symptom, med feber, frysningar og hovudverk, eventuelt lunge- eller leverbetennelse. Under 2 prosent av sjukdomstilfella fører til betennelse på hjarteklaffane. Det finst ingen tilgjengeleg vaksine mot sjukdommen.

Vaksine til dyr finst likevel i nokre land, men er ikkje tilgjengeleg i Noreg, opplyser Veterinærinstituttet.

