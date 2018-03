Nav stoppa barnetrygda for 17.000 barn

innenriks

Etter reglane stoppar utbetalinga av barnetrygd når barn har opphalde seg i utlandet over tre månader. Ifølgje Aftenposten skjedde dette med barnetrygda til 17.000 barn i fjor. Dette inkluderer både dei som melder frå og dei som ikkje melder frå til Nav om opphald i utlandet.

Nav har ingen oversikt over reisemål, statsborgarskap eller landsbakgrunn for dei som får stoppa trygda, og førebels er det heller ingen planar om å innføre eit register for dette.

– Innføring av ei slik systemendring vil vere kostbar og er per i dag ikkje planlagt, uttalar kontorsjef Anne-Louise Nore i Nav.

Oslo kommune meiner Nav sit på informasjon som kan bidra til å spore barn og avdekkje lovbrot, og har søkt om dispensasjon frå teieplikta i Nav-lova. Søknaden blir behandla i løpet av april.

