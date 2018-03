Ni nye hyttegjester med magevirus-symptom

innenriks

Totalt er det no 38 kjente tilfelle av omgangssjuke på dei åtte Turistforening-hyttene Litlos, Sandhaug, Geiterygghytta, Rauhellern, Krækkja, Kalhovd, Mogen og Middalsbu. På fleire av hyttene har det berre vore registrert eitt enkelttilfelle, og fleire av hyttene har hatt berre friske gjester sidan søndag.

– Rapportane frå gjestene på hyttene er at dei har det veldig fint. Dei opplever at dei får spørsmål frå folk utanfrå, som sit heime og ser dei dramatiske overskriftene, men her på vidda er det strålande påskevêr og fornøgde gjester, seier kommunikasjonsrådgjevar Monica Hägglund Langen i Turistforeningen.

Hyttene på Hardangervidda har hatt 1.613 gjester frå palmefredag til tysdag. Det er ein oppgang på 9 prosent samanlikna med same tid i fjor.

Tiltaka fungerer

Symptoma på mageviruset er kvalme, oppkast og diaré. Sjukdommen er ifølgje Folkehelseinstituttet vanlegvis mild, og varer i éin til tre dagar hos elles friske menneske.

Turistforeningen understrekar at alle som får symptom på mageviruset, blir køyrde ut med ein gong som eit førebyggjande tiltak.

– Det som er positivt er at på dei fleste av hyttene der det først vart registrert sjuke, har vi no ikkje hatt nye tilfelle med omgangssjuke. Det viser at tiltaka fungerer, seier dagleg leiar Henning Hoff Wikborg i DNT Oslo og Omegn.

Handvask med vatn og såpe

Norovirus er den vanlegaste årsaka til omgangssjuke eller smittsam mage- og tarmsjukdom. Turistforeningen kan ikkje få understreka nok kva grunnleggjande hygieneregel som beskyttar aller best mot smitte.

­– Handvask med lunkent vatn og såpe er det mest verknadsfulle middelet for å få bukt med spreiing av omgangssjuke. Vi oppfordrar særleg menn til å passe på handhygienen, seier Hoff Wikborg.

Ifølgje Folkehelseinstituttet er vinteren høgsesong for omgangssjuke på grunn av norovirusinfeksjonar. Ved sida av grundig handvask med vatn og såpe, er også god kjøkkenhygiene både heime, på skular og i barnehagar avgjerande for smitteavgrensing.

Alkoholbasert handdesinfeksjon er mindre effektivt mot norovirus, ifølgje Folkehelseinstituttet.

(©NPK)