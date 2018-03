Strålande kaldt påskevêr i store delar av landet

innenriks

– Snø og sterk sol gjer at ein blir utsett for mykje UV-stråling. Men hugsar ein solkremen, kan ein kose seg i sola, seier statsmeteorolog Justyna Wodziczko til NTB.

Uansett om påska blir brukt i fjellet eller ved sjøen, kan folk i Midt-Noreg rekne med fint vêr dei neste dagane. Meteorologisk institutt varslar fint klart vêr, men vårstemninga lar vente på seg. I Agder kan det komme nokre skysystem, men det er ikkje venta nedbør. Også rundt Oslo blir det ein del sol, om vi skal store på vêrvarslinga.

– Det blir ganske fint mange stadar, så det verkar som om vi får ei fin påske, seier statsmeteorolog Justyna Wodziczko til NTB.

Lågtrykk i Finnmark

Ho fortel at dei fleste lågtrykksområde rundt Noreg vil passere sør for Noreg og at det berre i delar av Nord-Noreg og Finnmark vil komme nedbør. Der er det til gjengjeld venta snøbyer og sterk kuling.

– Ved kysten kan desse byene komme som sludd, så då kan det bli vanskelege køyretilhøve mange stadar, åtvarar meteorologen.

Men sjølv om påskedagane generelt blir solfylte over store delar av landet, blir det ikkje noko varme å kose seg med. Ute ved kysten på Vestlandet kan det hende temperaturen krabbar litt over 0, men innover ligg det an til temperaturar eit godt stykke ned i den blå delen av skalaen. Søraust skal det komme nordaustleg vind, og det blir ikkje varmt av det.

Fjellvett

– Det blir ikkje veldig kaldt, 2–3 minusgrader ute ved kysten, lenger innover frå 4 til 6 minusgrader på dagen, seier Justyna Wodziczko.

Ho seier det dårlege vêret som er varsla i Finnmark kan ta ein pause fredag, men frå søndag igjen er det venta dårlegare vêr.

For dei som er på ferie i fjellet, ber meteorologen folk om å følgje fjellvettreglane og følgje med på skredvarsla frå varsom.no og NVE.

– Ta med naudsynt utstyr og sjekk forholda, så blir det fine turar, seier Wodziczko.

