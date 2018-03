Ungdomsopprør i Frp etter metoo-handtering i moderpartiet

innenriks

Det var fylkesstyret i Hordaland FpU som tysdag gjekk ut med oppropet, melder Adresseavisen.

– Vi er uroa over at partiet i gjentatte enkeltsaker har vist at dei ikkje evnar å ta seksuell trakassering på alvor. I den siste saka meiner organisasjonsutvalet at det er brot på etiske retningslinjer, men deretter seier at det er opp til landsmøtet i FpU å handtere saka. Det er slik vi opplever det: Heller enn å ta tak i saka sjølv, så skyv vaksenpersonane i partiet saka og ansvaret over på ungdomspartiet, seier Ingeborg Bjørnevik, som er aktiv i fylkeslaget.

Også Filter Nyheter skriv om eit internt opprør etter handteringa av den siste metoo-saka i Frp-organisasjonen, mot ein sentral tillitsvald i FpU.

– Skandale

Bystyrepolitikarar Mats Ramo i Trondheim tok måndag eit oppgjer med partileiinga etter at det blei kjent at personen det blei varsla om i den siste metoo-saka, kan fortsette i verva sine etter å ha fått ei åtvaring.

– Handteringa til Frp av desse sakene er ein skandale. Varslarar blir ikkje varetatt. Den nasjonalt tillitsvalde får fortsette i verva, trass i overveldande bevis, sa Mats Ramo.

Fylkesstyret i Hordaland, med fylkesleiar Martin Jonsterhaug i spissen, stiller seg bak kritikken.

Avviser kritikken

Leiar for organisasjonsutvalet i Frp, Helge André Njåstad, seier til Filter at «ei streng åtvaring» er ein «reaksjon som er ganske sterk».

– Det vil hefte ved vedkommande at han har ein åtvaring mot seg. Nokon meiner det er for mildt, mens nokon meiner det er for strengt. Sånn er det i alle saker, seier Njåstad, som ikkje er einig i at han skyv ansvaret ned på ungdomspartiet i denne saka.

