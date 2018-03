Villsvin på 68 kilo skote på Toten 

innenriks

Dyret blei felt søndag mellom Borglund og Bøverbru, melder Totens Blad. Det skal vere første gong eit villsvin er skote på vestsida av Mjøsa.

Gjennom lang tid har det vore observasjonar av villsvinet i området mellom Sletta, Lena og Kolbu. Dyret er blitt følgt takka vere sporsnø, men det har vore vanskeleg å komme innpå.

Villsvin er uønskt i norsk fauna, blant anna fordi dei kan spreie sjukdom til tamgrisbesetningar. Dei siste åra har det komme dyr frå Sverige som har etablert seg i grensestrøka. I 2016 blei det skote eit streifdyr i Nannestad.

– Vi veit ikkje kor dette dyret har komme frå, seier Johan Venger, som har leidd jakta.

Seks-sju jegerar har deltatt i jakta i begge Toten-kommunane. Venger veit ikkje om dette dyret er det einaste i området.

– Det kan vi ikkje sei sikkert, nokon meiner dei har sett to villsvin, men det er usikkert. Vi har funne eit slags hi som villsvinet har laga, seier han og forklarer at villsvinet er altetar.

– Vi har blant anna sett at dette villsvinet for ikkje så lenge sidan åt eit rådyr, truleg eit dyr som hadde bukka under for den harde vinteren. Elles et dei alt frå røter til hestemøk, seier han.

Villsvinet har også halde til rundt fôringsplassar for rådyr, viser spora.

(©NPK)