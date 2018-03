Yngre, kvinner og høgt utdanna mest villige til å endre forbruksvanar 

innenriks

Det viser ei spørjeundersøking gjennomført av Opinion for Kirkens Nødhjelp. Drygt tusen personar er spurde kor villige eller motvillige dei er til å endre forbruksvanar for å bidra til å redusere klimaendringar og global vassmangel, og fleirtalet stiller seg altså positive til det.

Berre 9 prosent seier dei ikkje trur deira personlege forbruk kan påverke miljøutfordringane.

Når utvalet blir brote ned i ulike grupper, er det utdanningsnivå som gir størst utslag. Mens berre fire av ti med berre grunnskule seier seg villige eller svært villige til å endre forbruksvanar, seier heile 7 av 10 med høgast utdanning det same. 63 prosent av kvinner er endringsvillige, mot 51 prosent av mennene. Dei yngre er meir endringsvillige enn dei eldre – 63 mot 53 prosent.

Regionsmessing er Oslo- og Akershus-bebuarar mest villige til å endre kurs, 60 prosent seier det, mens minst vilje til å endre forbruksvanar er det Sør- og Vestlandet som står for, med 53 prosent.

Skepsisen til om eigen innsats har noko å seie aukar med alderen.

Politiske føringar

Utvalet er også førespegla eit scenario der politiske grep gjer at alle nordmenn må endre sine forbruksvanar og spurde korleis dei stiller seg til dette. Politisk overstyring av forbruk ser ut til å verke i begge retningar. Både den negative og den positive delen av befolkninga aukar når politikarar potensielt pålegg alle å endre forbruket sitt for miljøet.

Delen som er veldig villige til å legge om vanane sine aukar frå 12 til 14 prosent dersom det blir lagt politiske føringar til grunn som gjer at alle må endre forbruket. Delen som seier dei er ganske eller veldig motvillige aukar frå 10 prosent til 14 prosent når alle er nøydd til å legge om.

Ein rapport frå Det internasjonale energibyrået (IEA) i førre veke viste at CO2-utsleppa i verda igjen har begynt å stige, etter tre år med stabile utslepp. Auken i utsleppa frå produksjon og bruk av energi i 2017 blir anslått til 1,4 prosent i ein ny rapport frå IEA. Global Carbon Project presenterte i november i fjor anslag som viste at dei globale CO2-utsleppa frå fossile energikjelder og industri ville stige med 2 prosent i 2017.

Skepsis

Utvalet vart også spurt kva dei syntest dersom norske politikarar vedtar fleire lover som bidrar til å redusere klimaendringar og global vassmangel. Her er responsen stort sett positiv, men nokre grupper har ikkje så stor sans for overstyring. Mens landssnittet ligg på at 56 prosent er veldig eller ganske positive til politiske grep, svarar berre 47 prosent i Nord-Norge og 49 prosent på Austlandet Aust det same. I Nord-Noreg er heile 20 prosent uttalt negative til politiske inngrep. Absolutt mest imot pålegg frå styresmaktene er dei som bur landleg til med meir enn 30 minutts køyring til nærmaste tettstad. Her er 28 prosent uttalt negative til lovendringar, mens 43 prosent er positive.

Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, meiner generelt svara tyder på at nordmenn er positive til ein meir ambisiøs klimapolitikk frå regjeringa.

– Eit fleirtal av nordmenn ønsker å bidra til reduksjon av utslepp og forureining. Tala viser også at nordmenn ikkje er einige i argumentet om at norske utslepp ikkje har nokon stor effekt globalt. Vi trur tala viser eit stadig aukande klimaengasjement blant nordmenn, og vi ber politikarane lytte til dette engasjementet, seier Helland.

