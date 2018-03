Brann eller branntilløp i 1.200 hytter årleg

innenriks

Undersøkinga er utført for Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.

– Brann i ei hytte er alvorleg fordi det ofte er langt til nærmaste brannvesen og ein må sløkkje sjølv, seier administrerande direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

I undersøkinga svarar 2,7 prosent av dei spurde at dei har opplevd brann eller branntilløp på hytta dei siste 10 åra. Det vil seie at 12.150 av dei 450.000 norske hyttene har vore utsette for dette, eller gjennomsnittleg 1.200 hytter kvart år.

Både røykvarslar og sløkkeutstyr er påbode i alle bustadar, også i hytter. Undersøkinga viser likevel at om lag 7.000 norske hytter manglar dette.

– Dersom det oppstår brann i ei hytte og ein ikkje har slikt utstyr på plass, er det svært sannsynleg at forsikringsutbetalinga kan bli kraftig redusert, seier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

1.700 personar er spurde i undersøkinga.

