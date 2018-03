Daglegvarer trekte butikksalet ned

innenriks

Butikkar med sal av daglegvarer bidrog spesielt til nedgangen i omsetningsvolumet frå januar til februar i år. Også tekstil- og utstyrsvarer hadde litt nedgang. Sportsutstyr og klede hadde derimot ein auke, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er tredje månad på rad med nedgang. DNB hadde venta ein oppgang på 0,3 prosent, mens Nordea venta ein oppgang på heile 0,8 prosent.

– Noregs Bank anslår forbruksveksten til 2,6 prosent i år, og tala indikerer at dette anslaget kanskje må nedjusterast. Vi trur likevel ikkje tala er svake nok til å endre prognosen for første renteheving og fortset å vente at Noregs Bank set opp renta i september, skriv Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i sin kommentar.

