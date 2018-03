Marginal nedgang på Oslo Børs etter Facebook-frykt

innenriks

På omsetningstoppen i Oslo onsdag gjekk både Statoil, Telenor og DNB fram, med høvesvis 0,24, 0,74 og 0,60 prosent. Samtidig hadde fleire selskap ein tung dag, ikkje minst Subsea 7 som fall heile 4,84 prosent.

Verdien av aksjane på Oslo Børs fall derimot bratt då børsen opna onsdag formiddag, men henta inn nesten alt det tapte da aksjehandelen stengde til påske klokka 13.

Tysdag fall alle dei store indeksane på New York-børsen etter frykt for at styresmaktene vil ha tøffare personvernregulering. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen fall mest – med snautt 3 prosent, og nedturen smitta over på aksjemarknadane i Asia onsdag.

Oljeprisen var på veg opp onsdag, og nordsjøolja blei ved stengjetid på børsen omsett for rett i underkant av 70 dollar fatet. Amerikansk lettolje gjekk samtidig for snaue 65 dollar.

På dei viktigaste europeiske børsane var det også raude tal onsdag. Mens FTSE 100-indeksen i London nøyde seg med eit fall på 0,05 prosent, svekte DAX 30-indeksen i Frankfurt og CAC 40 i Paris seg med 0,67 og 0,73 prosent.

(©NPK)