Pensjonssemje for dei eldste reinhaldarane i NSB 

Ifølgje nettstaden Fri Fagbevegelse har Norsk Jernbaneforbund (NJF) og NSB Trafikkservice vorte einige om ein ny tariffavtale.

– Det er ikkje ein avtale å juble over. Vi har vore nøydde til å velje mellom pest og kolera, seier nestleiar Kjell Næss i NJF.

Tilsette på 55 år eller meir får «lukka» pensjonsordninga si, slik mellom anna NSB-tilsette òg har fått. Det betyr mellom anna at dei tilsette ikkje mistar retten til avtalefesta pensjon (AFP) ved ei verksemdsoverdraging. Reinhaldarane i NSB Trafikkservice får likevel ein innskotspensjon på 3,5 prosent, mot 5,5 prosent for dei NSB-tilsette.

Den nye tariffavtalen inneber òg at natt-tillegget til reinhaldarane blir kutta med 35 kroner timen til 50 kroner.

– Det er ikkje noko tvil om at dei tilsette taper mykje pengar. Men alternativet til ein ny hovudavtale er at reinhaldstenestene blir lagde ut på anbod frå og med 1. august. Det hadde vore eit dårlegare tilbod for dei tilsette.

Avtalen skal no ut på uravstemming blant NJF-medlemmene.

