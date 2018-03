Polakkar dømde for å ha smugla alkohol som byggjevarer

innenriks

Ein 30-åring er dømt til fengsel i to år og tre månader, skriv Stavanger Aftenblad. For dei tre andre varierer straffene mellom to år og to år og to månader.

Smuglinga vart oppdaga då tilsette på lageret til Bring Cargo i Tananger kjende lukt av øl i lokalet i juni 2017. Det førte til at tollarar undersøkte seks pallar med varer. I dei øvste eskene fann dei måling, fargestoff, skruar og liknande, slik det stod i vareomtalen. Men lenger ned var det alkohol – til saman 4.128 liter øl og 298 liter brennevin.

Ifølgje dommen skal dette ha vore den 21. leveransen til smuglarane, og dei fire er dømde for innføring av mangfaldige tusen liter alkohol, som vart selt på den private marknaden i Rogaland i perioden januar til mai i fjor. Den totale avgiftsunndraginga skal ha vore på nesten 6 millionar kroner.

Dommen er førebels ikkje rettskraftig.

