Politiet fann 157 kilo stole kjøtt på restaurant

Det omfattande kjøttjuveriet er gjort kjent gjennom TV-programmet Åsted Norge, noko som førte til at to mistenkte tjuvar frå Georgia vart arresterte og varetektsfengsla i førre veke.

Saka har no leidd politiet til ein restaurant der det vart funne 157 kilo stole kjøtt, ifølgje Totens Blad. Restauranteigaren har samarbeidd med politiet.

– Han har innrømt å ha kjøpt stole kjøtt, seier politiadvokat Tom Gjestvang.

Opphavleg mistenkte ein at kjøttbanden frå Georgia hadde stole 90 kilo kjøtt frå fem daglegvarebutikkar i Oppland, men politiet mistenkjer no at tjuveria har mykje større omfang.

