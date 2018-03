Snørekordar kan gi storflaum – oppfordrar til tiltak

innenriks

Vinteren i år er blant dei mest snørike på lenge i lågareliggjande område på Sør- og Austlandet, noko som aukar flaumfaren betrakteleg i desse områda.

– NVE oppfordrar både beredskapsapparatet lokalt og publikum, i første omgang i lågareliggjande område på Austlandet, til å gjere tiltak for å redusere faren for lokale flaumar når snøen der begynner å smelte, seier hydrolog Inger Karin Engen i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Nationen.

Aktuelle tiltak er å sørgje for opne avløpsvegar som stikkrenner og kummar for å sikre at vatnet får fri passasje.

Avdelingsleiaren for vassdragsdrifta i Glommens og Laagens Brukseierforening, Hans-Christian Udnæs, opplyser at flaumutsette Mjøsa allereie no blir tappa.

– Alt er ope, og vi tappar så mykje vatn som det lar seg gjere, seier han til avisa.

I det meste av Trøndelag og Nord-Norge, bortsett frå Finnmarksvidda, er det uvanleg lite snø i år, og dermed er flaumfaren lågare.

