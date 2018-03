Regjeringa piffar opp seksualundervisinga

innenriks

– Metoo har i aller høgste grad illustrert kvifor det er viktig at seksualundervisinga i skulen blir betre. Ikkje minst kor viktig det er å gi elevane meir medvit om eigne og andres grenser, seier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet (H) til NTB.

Mens metoo-debatten raste i vinter, laga Høgre, Framstegspartiet og Venstre saman ei ny regjeringsplattform. Der heiter det at ein skal:

* Ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagane.

* Betre seksualundervisinga i grunnskulen.

* Førebyggje seksuell trakassering i skulen.

Regjeringa er no i gang med den konkrete oppfølging av tiltaka.

Folkehelse og livsmeistring

I plattforma heiter det at barn, unge og vaksne treng kunnskap og tryggleik for å ta sjølvstendige val om eigen kropp og seksualitet. Ein fersk rapport frå Barneombudet avdekte at fleire barn og unge som har vore utsette for vald og overgrep, seier dei hadde trengt betre seksualundervisning og meir kunnskap, ifølgje Sjøberg.

– Éin av utfordringane er at skulen ikkje har vore godt nok tilpassa den verkelegheita dei unge lever i, sjølv om det er viktig å seie at mange skular gjer dette på ein god måte i dag, seier ho.

– Vi har eit felles ansvar for å gjere skulen til ein trygg arena.

Konkret er regjeringa derfor i gang med fornying av alle lærarplanane i skulen.

– Der vil seksualundervisning vere eit breitt tema som blir inkludert i fleire av skulefaga gjennom temaet «folkehelse og livsmeistring». Her blir seksualitet og kjønn eitt av dei viktige temaa, for eksempel korleis ein kan sette eigne grenser og respektere grensene til andre, seier Sjøberg.

Gratis prevensjon

Det er også komme forsterka krav til barnehagane om å ta opp seksualitet og grensesetting. Opptrappingsplanen mot vald og overgrep har gjort ansvaret til barnehagane tydeleg.

– Den nye rammeplanen, som tredde i kraft 1. august i fjor, er derfor tydelegare på pliktene til personalet og oppgåver når det gjeld tema som angår overgrep, seier Sjøberg.

I Jeløya-plattforma forpliktar regjeringa seg blant anna til å sikre gode undervisningsopplegg i barnehage og på skule, slik at barn og unge har kunnskapen, ferdigheitene og haldningane dei treng for å respektere kvarandre og ta informerte val.

Samtidig skal det leggjast vekt på å prioritere rettleiing og betre tilgjengelegheit til prevensjon for å redusere talet på uønskte svangerskap. Eitt moment her er at regjeringa skal vurdere å utvide tilbodet om gratis prevensjon.

(©NPK)