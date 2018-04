Den lengstsitjande partileiaren i Høgre sit trygt

innenriks

Ein annan veteran konkurrerte om merksemda då Solberg tysdag inviterte media til lunsj for å fortelje om debattane som ventar under den «politiske verkstaden» til Høgre. Sjølv statsministeren måtte sjekke mobilen på talarstolen for å finne ut at skiskyttaren Ole Einar Bjørndalen faktisk takkar av.

Sjølv har ho ingen planar om det same.

– Du må vite at du har energien og lysten og at partiet syns det er greitt. Eg har jo snakka med valkomiteen om dette, seier Solberg til NTB.

Meir bevisst

Som den lengstsitjande partileiaren i Høgre innrømmer Solberg at ho er blitt meir bevisst på at ho har eit ansvar for etterveksten i partiet. Ho trekker fram at personar utanfor partileiinga og regjeringa har fått jobben med å utarbeide tre av storresolusjonane som skal behandlast på landsmøtet.

– Vi vel ein annan strategi, nemleg å gi mykje ansvar for utvikling av politikk utanfor regjeringsapparatet, seier Solberg, som også påpeiker at ho nyleg fekk nye statsrådar inn i regjeringa.

Høgre-stjerna

Meiningsmålingar den siste tida har gitt Solberg solid oppslutning som statsminister. Ei måling frå Kantar TNS for TV 2 i mars viser at Solberg har ei oppslutning blant veljarane til Høgre og Frp på 90 prosent.

Striden og avgangen til Sylvi Listhaug (Frp) og bråket rundt no avgåtte stortingspresident Olemic Thommessen (H) har likevel gjort at fleire spør om «Høgre-stjerna Erna» lyser like sterkt og klart som før.

– Å byggje eit heilt regjeringsprosjekt og eit parti på éin person, i staden for eit politisk prosjekt, er risikabelt, skreiv Civita-økonom Anne Siri Koksrud Bekkelund i eit innlegg i Aftenposten allereie før Listhaug-bråket.

Hefte usikkerheit

Tidlegare Ipsos-direktør Erik Dalen understrekar at det er vanskeleg å spå effekten av sakene som har tatt merksemda denne vinteren. Førebels ser han få teikn til svekking i Høgre.

– Vi har sett tallause eksempel på politikarar som har vore heilt på topp og ramla til botnen på kort tid. Den uvissa hefte ved Solberg som ved alle andre, seier han til NTB.

Likevel rår han i ein Minerva-artikkel dei borgarlege til å satse på Solberg som frontfigur mot valet i 2021.

– Det er ingen som utfordrar henne som frontfigur i Høgre, seier Dalen, som overfor NTB skildrar Solberg som både tillitvekkjande og med gode evner til å få ut den politiske bodskapen.

Ventar nederlag

Under presselunsjen tysdag gjorde Solberg det klart at ho forventar å gå på nederlag når drygt 300 delegatar og eit tilsvarande tal på gjester skal samlast til landsmøte på Gardermoen til helga.

Bioteknologi med eggdonasjon og surrogati som tema skaper splid. Eit forslag om å gjere all kommunikasjon med staten digital innan 2025 får passet påskrive som «frisk digitaliseringsoptimisme» av andre nestleiar Bent Høie. Mens diskusjonar om kor stor del av statsbudsjettet som skal gå til Forsvaret nærmast er blitt ein gjengangar når Høgre kallar inn til landsmøte.

Verkstad

Solberg meiner at ordet nederlag blir å ta hardt i – sjølv om partileiinga ikkje får det som dei ønskjer.

Ho framstiller usemje som eit sunt gode.

Dei låge skuldrene er også noko Dalen har merkt seg.

– Så lenge ho viser eigenskapar som både hennar eigne i partiet og veljarane sannkjenner og likar, vil eg som marknadsanalytikar sei at det er marknaden som avgjer kor lenge ho er haldbar, seier han til NTB.

(©NPK)