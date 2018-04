Forsvarssjefen ber politikarane følgje opp med meir pengar

innenriks

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen brukte høve til å komme med ei økonomisk bekymringsmelding til regjeringa og Stortinget, då han tysdag la fram årsrapporten til Forsvaret for 2017.

For sjølv om hovudbildet i rapporten er at budsjettauken dei siste åra har gitt stadig betre beredskap og operativ evne, så er Bruun-Hanssen uroleg for finansieringa framover.

Han peikte på at det som i 2016 var ein fullfinansiert langtidsplan for Forsvaret, no er ein plan under betydeleg press – både frå interne og eksterne aktørar.

Særleg er det forliket mellom regjeringspartia og Ap frå i fjor haust om å styrke hæren og heimevernet, som gjer at budsjetta no ikkje går opp. Den sikkerheitspolitiske situasjonen i nordområda har også ført til at Forsvaret må bruke rundt 100 millionar kroner meir årleg i auka beredskap i Finnmark enn opphavleg budsjettert med. Forsvaret slit også med å nå krava som er sett til effektivisering, noko som gjer at det ikkje blir frigitt nok pengar til prioriterte område.

– Det er urealistisk å forvente at ein skal løyse fleire oppgåver med den økonomiske ramma vi har fått, seier Bruun-Hanssen til NTB.

Kritiserer stortingsfleirtalet

Forsvarssjefen seier han forventar at det kjem ei fullfinansiering av stortingsforliket når revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram før sommaren.

Det gjer også forsvarspolitisk talsperson i Ap Anniken Huitfeldt, som var til stades under framlegget. Ho minner om at Ap heldt på å bryte avtalen med regjeringa før jul i fjor på grunn av manglande finansiering.

– Då blei det lova at pengane skulle komme i revidert budsjett, og om dei ikkje kjem, er det eit brot på avtalen med Stortinget, seier Huitfeldt til NTB.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) seier regjeringa vil legge fram eit forslag til finansiering og løysing i revidert nasjonalbudsjett. Han understrekar samtidig:

– Beskjeden frå forsvarssjefen til Stortinget var at om det å ikkje halde seg til planen, det vil ha konsekvensar for framtida. Regjeringa la fram ein landmaktsproposisjon som var fullfinansiert, men så la Stortinget på nokon aktivitetar, påpeiker han.

Senterpartiet valde å stå utanfor forliket på Stortinget i haust. Forsvarspolitisk talsperson i Sp Liv Signe Navarsete seier den uavklarte økonomiske situasjonen, var ein av årsakene.

– Det har vore vår kritikk av fleirtalet på Stortinget at ein har laga ein plan som vil vere veldig vanskeleg å innfri, ikkje minst fordi ein har lagt eit ambisjonsnivå for finansiering som forsvarssjefen fleire gonger har uttalt ligg over kva som er realistisk å gjennomføre, seier Navarsete til NTB.

Uroa for beredskap og helikopter

Forsvarssjefen uttrykte også bekymring for helikopterkapasiteten framover. Innføringa av NH90-helikoptera er fleire år bak planen, noko som rammar både oppgåvene til Kystvakta med overvaking av anti-ubåt-operasjonane til fiskeria og fregattane.

– Situasjonen er urovekkjande, og vi må sjå på ulike løysingar, som for eksempel å leige helikopter til Kystvakta og prioritere NH90-helikoptera til fregattane, seier Bruun-Hanssen.

Han kunne derimot fornøgd fortelje at innføringa av dei nye jagarflya F35 går heilt etter planen og at flya fungerer svært godt.

Bruun-Hanssen seier beredskapen også er betydeleg styrkt i 2017, men understrekar at den framleis er for dårleg.

– Den skal byggjast gradvis opp og først i 2020 skal den vere tilfredsstillande og god nok. Det tar tid fordi vi må ta igjen eit betydeleg etterslep på vedlikehald, og vi må bemanne opp strukturane og sørgje for at dei får nødvendig tid med øving til å vere beredskapsklare, seier han.

