FpU vil stryke juridisk kjønn

– Det er utdatert å skilje mellom menn, kvinner og andre. På vegen mot å fjerne juridisk kjønn, vil vi innføre ein tredje juridisk kjønnskategori for dei som ikkje føler seg som mann eller kvinne, seier formann i FpU Bjørn-Kristian Svendsrud til Klassekampen.

I mars 2017 kritiserte dåverande innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) KrF-leiar Knut Arild Hareide, som hadde sagt han var open for å vurdere å innføre eit tredje juridisk kjønn.

– Eg held meg mest til partiprogrammet. Frp har ikkje programfesta politikk her. Eg er for, Sylvi har vore mot. Eg er opptatt av kva FpU vil at Frp skal stå for, seier Svendsrud.

– Vi vil ikkje gjere forskjell på folk basert på kjønn. Ting endrar seg, og vi ser ikkje kvifor vi skal ha kjønn i lovverket, legg formannen til.

Moderpartiet har vore mot dette forslaget tidlegare, og også i ungdomspartiet kan formann Svendsrud møte motstand.

Kjartan Moi Andreassen, med verv i FpU og Frp i Bergen, vil til FpU-landsmøtet kommande helg foreslå at ungdomspartiet skal vedta at «kjønn er noko ein er, ikkje noko ein kan velje eller bytte», og at det berre finst to kjønn: kvinne og mann.

