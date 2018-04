Gatekunstnaren om Listhaug-måleri: – Ho skal tole det

innenriks

Det var natt til andre påskedag gatekunstverket dukka opp i Bergen med tittelen «Making a martyr». Måleriet viser ei korsfesta Sylvi Listhaug over eit blomsterbed.

Avisa Dagen har snakka med den anonyme gatekunstnaren som kallar seg AFK.

– Eg har sjølvsagt ikkje eit ønske om å korsfeste Sylvi Listhaug. Bildet er meint som ein kommentar på hennar retorikk. Der ho no «ofrar seg» for å sikre Frp i regjering, der ho seier at hennar ytringsfridom blir knebla framfor eit fulltalig norsk pressekorps, då ho i realiteten vart stoppa i å ytre høgreekstreme meiningar, konspirasjonsteoriar og hatretorikk av eit fleirtal på Stortinget, seier AFK.

Listhaug gjekk av som justisminister 20. mars etter kraftig kritikk for ei melding på Facebook.

KrF-leiar Knut Arild Hareide meiner bildet har såra mange.

– For eigen del finn eg dette kunstuttrykket usmakeleg. Og eg forstår sjølvsagt svært godt dersom vår tidlegare justisminister reagerer på dette, seier Hareide til Bergens Tidende.

Listhaug har så langt ikkje kommentert måleriet.

– Det blir interessant å høyre. Sannsynlegvis vil ho ikkje like det, men ho skal tole det, seier AFK, som legg til at det ikkje er eit personleg angrep på Listhaug, men at han prøver å beskrive situasjonen.

