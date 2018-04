Høgre reagerer på Quisling-utsegn frå ambassadøren til Israel

innenriks

«Ein industri full av løgner og rein antisemittisme er vel å forvente frå etterkommarar av Quisling», skrev Schutz på si eiga Facebook-side i helga.

Bakgrunnen for fråsegna var norsk kritikk etter at 17 palestinarar blei drepne og over 1.400 blei såra da israelske soldatar opna eld mot demonstrantar på Gazastripa.

Schutz forsvarte avgjerda til dei israelske soldatane om å skyte med skarpt mot dei uvæpna demonstrantane og hamna i hissig ordkrig med blant andre Ola Ingvald Hansen i Palestinakomiteen.

– Quisling ville vore stolt av deg, lydde eitt av svara frå ambassadøren til Hansen.

Malplassert

Fraksjonsleiar i utanriks- og forsvarskomiteen i Høgre, Michael Tetzschner, reagerer sterkt på språkbruken til Schutz.

– Utsegna til den israelske ambassadøren er både malplassert og over grensa for det vi treng til sakleg meiningsutveksling, seier Tetzschner til NTB.

– Det er ein del av normal samfunnsdebatt å ha kritiske betraktningar om det meste, også i historia vår. Men dei som har innsikt i norsk, nyare historie, veit at tankane til Quisling og tilhengjarar av dei var ei politisk utgruppe før, under og etter krigen, seier han.

Har aldri sagt

Tysdag la ambassadør Schutz ut eit nytt innlegg på Facebook, der han hevdar å ha blitt feilsitert av Dagsavisen som først omtalte saka.

– Eg har aldri sagt at ALLE Nordmenn er etterkommarar av Quisling, dette er heller ikkje noko eg meiner, skriv han, og fortset:

– Fokuset i debatten burde IKKJE vere kva den israelske ambassadøren våga å seie (Sjølv om det var ein udiplomatisk og hard sanning), fokuset burde vere på kor utruleg enkelt det er for norske medium å framsette løgner når det gjeld Israel, skriv Schutz.

