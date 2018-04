Ingen trakasseringsspørsmål i statleg medarbeidarundersøking

innenriks

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) står bak medarbeidarundersøkinga, ifølgje Dagens Næringsliv.

Innovasjon Noreg er ein av dei som nyttar undersøkinga frå Difi. Kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand reagerer på at spørsmåla om trakassering er fjerna og seier Innovasjon Noreg sjølv vil legge inn spørsmål om dette i undersøkinga.

– Det er svært relevant for oss å fange opp tilbakemeldingar frå våre tilsette om dette då vi har nulltoleranse for trakassering, seier Welle-Strand.

Seksjonssjef Kari Ingunn Barlaup Vahabzadeh i Difi meiner medarbeidarsamtalar, vernerundar eller varslingar er betre tiltak for å kartleggje trakassering.

– Ein kan tenkje seg at ein hadde spørsmål om trakassering, og nokre få sa at dei var utsette for det. Korleis skal arbeidsgjevar finne fram til denne personen? spør ho.

Spørjeskjemaet inneheld 59 obligatoriske spørsmål og 20 valfrie førehandsspørsmål. I tillegg kan verksemda inkludere inntil ti eigendefinerte spørsmål

Tidlegare inneheldt undersøkinga også eit spørsmål om varsling. Det vart fjerna ved førre revidering i 2015.

– Vi har fjerna spørsmål om varslingssystem, altså om det er system for varsling av kritikkverdige forhold. Årsaka til at spørsmålet er fjerna, er at sosiale- og psykososiale forhold blir sikra av andre system eller undersøkingar, seier Vahabzadeh.

